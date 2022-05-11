Євробачення-2022: у якій частині фіналу виступить Україна
Джерело:інстаграм Суспільне. Євробачення
10 травня у Турині відгримів перший півфінал Євробачення-2022. Україну представив гурт Kalush Orchestra, який боротиметься за перемогу в суботу, 14 травня. Українці виступлять у першій частині фіналу.
Одразу після закінчення півфіналу відбулося жеребкування, де визначили, у якій частині фіналу виступить кожна з країн, які отримали шанс боротися за перемогу.
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Гурт Kalush Orchestra заспіває Stefania у першій частині фіналу.
Kalush Orchestra пройшли у фінал Євробачення-2022 / Фото з інстаграму Суспільне. Євробачення
Окрім України 10 травня у фінал пройшли ще дев'ять країн:
- Ісландія – друга частина фіналу;
- Литва – друга частина фіналу;
- Португалія – перша частина фіналу;
- Норвегія – перша частина фіналу;
- Греція – друга частина фіналу;
- Молдова – друга частина фіналу;
- Нідерланди – перша частина фіналу;
- Швейцарія – перша частина фіналу;
- Вірменія – перша частина фіналу.
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12 травня відбудеться другий півфінал конкурсу, де виступлять 18 країн. Серед них оберуть ще десятьох фіналістів. До 20 тих, кого оберуть у півфіналах, приєднаються представники країн-засновниць конкурсу – Великої Британії, Італії, Іспанії, Франції та Німеччини.