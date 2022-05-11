Євробачення-2022: у якій частині фіналу виступить Україна

10 травня у Турині відгримів перший півфінал Євробачення-2022. Україну представив гурт Kalush Orchestra, який боротиметься за перемогу в суботу, 14 травня. Українці виступлять у першій частині фіналу.

Одразу після закінчення півфіналу відбулося жеребкування, де визначили, у якій частині фіналу виступить кожна з країн, які отримали шанс боротися за перемогу.

Важливо "Я плакав, коли українці співали": мережа реагує на виступ Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

Гурт Kalush Orchestra заспіває Stefania у першій частині фіналу.



Kalush Orchestra пройшли у фінал Євробачення-2022 / Фото з інстаграму Суспільне. Євробачення

Окрім України 10 травня у фінал пройшли ще дев'ять країн:

Ісландія – друга частина фіналу;

– друга частина фіналу; Литва – друга частина фіналу;

– друга частина фіналу; Португалія – перша частина фіналу;

– перша частина фіналу; Норвегія – перша частина фіналу;

– перша частина фіналу; Греція – друга частина фіналу;

– друга частина фіналу; Молдова – друга частина фіналу;

– друга частина фіналу; Нідерланди – перша частина фіналу;

– перша частина фіналу; Швейцарія – перша частина фіналу;

– перша частина фіналу; Вірменія – перша частина фіналу.

Актуально Євробачення-2022: результати голосування у першому півфіналі

Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі Євробачення-2022: дивіться відео онлайн

Цікаво Пів мільйона переглядів: Kalush Orchestra обійшов усіх півфіналістів Євробачення і підірвав ютуб

12 травня відбудеться другий півфінал конкурсу, де виступлять 18 країн. Серед них оберуть ще десятьох фіналістів. До 20 тих, кого оберуть у півфіналах, приєднаються представники країн-засновниць конкурсу – Великої Британії, Італії, Іспанії, Франції та Німеччини.