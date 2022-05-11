Сразу после окончания полуфинала состоялась жеребьевка, где определили, в какой части финала выступит каждая из стран, получивших шанс бороться за победу.
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Группа Kalush Orchestra споет Stefania в первой части финала.
Kalush Orchestra прошли в финал Евровидения-2022 / Фото из инстаграмма Суспільне. Евровидение
Кроме Украины, 10 мая в финал прошли еще девять стран:
- Исландия – вторая часть финала;
- Литва – вторая часть финала;
- Португалия – первая часть финала;
- Норвегия – первая часть финала;
- Греция – вторая часть финала;
- Молдова – вторая часть финала;
- Нидерланды – первая часть финала;
- Швейцария – первая часть финала;
- Армения – первая часть финала.
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12 мая состоится второй полуфинал конкурса, где выступят 18 стран. Среди них выберут еще десять финалистов. К 20 тем, кого выберут в полуфиналах, присоединятся представители стран-основательниц конкурса – Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.