Загалом у фіналі за перемогу боротимуться 25 країн: по 10 країн з кожного півфіналу, а також Велика п'ятірка – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Хто приєднався до країн-засновниць після першого півфіналу – дізнавайтеся далі.

Важливо Kalush Orchestra запалили сцену Євробачення-2022 у першому півфіналі: відео вражаючого виступу

Євробачення-2022: хто з першого півфіналу пройшов у фінал

  • Литва: Моніка Лю – Sentimentai
  • Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
  • Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  • Нідерланди: S10 – De diepte
  • Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
  • Португалія: Маро – Saudade, saudade
  • Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól
  • Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
  • Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  • Вірменія: Роза Лінн – Snap

Євробачення
Результати першого півфіналу Євробачення-2022 / Скриншот з відео

Цікаво! Євробачення-2022: всі пісні учасників конкурсу, що лунатимуть на сцені в Турині

Нагадаємо, що у фіналі також виступлять представники Великої п'ятірки:

  • Велика Британія: Сем Райдер – Space Man
  • Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
  • Іспанія: Шанель – SloMo
  • Італія: Махмуд і Бланко – Brividi
  • Франція: Алван і Ахез – Fulenn

Великий фінал відбудеться в Турині у суботу, 14 травня. В Україні його можна буде переглянути на телеканалі "UA:Культура" та діджитал-платформах Суспільного.