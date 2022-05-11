На головну сцену Європи Kalush Orchestra вийшов у вівторок, 10 травня. Гурт не лише зірвав бурхливі овації в першому півфіналі Євробачення-2022, а й завоював прихильність інтернет-користувачів. Менше ніж за пів доби відео їхнього виступу набрало більше пів мільйона переглядів на ютубі.

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Kalush Orchestra з Євробачення-2022 підірвав ютуб

Реп-гурт Kalush Orchestra обійшов усіх 16 учасників першого півфіналу конкурсу й набрав найбільшу кількість переглядів на ютубі – 540 тисяч (на момент написання новини).

Ба більше, виступ хлопців у трендах українського ютубу – 6 місце в розділі "Популярне". Цікаво, що на першому – пряма трансляція Євробачення-2022 на офіційному ютуб-каналі конкурсу.

Євробачення-2022 перший півфінал: Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

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Слідом за Kalush Orchestra за кількістю переглядів йдуть Албанія, яка не пройшла у фінал, Греція та Молдова, котрі отримали перепустку у підсумковий етап:

Ронела Хаяті з Албанії з піснею Sekret – 488 тисяч переглядів ;

; Аманда Тенфьорд з Греції з піснею Die Together – 209 тисяч переглядів ;

; Zdob și Zdub та Frații Advahov з Молдови з піснею Trenulețul – 204 тисячі переглядів.

Євробачення-2022 перший півфінал: Ронела Хаяті – Sekret: дивіться відео онлайн

Євробачення-2022 перший півфінал: Аманда Тенфьорд – Die Together: дивіться відео онлайн

Євробачення-2022 перший півфінал: dob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul: дивіться відео онлайн