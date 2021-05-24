За традицією, масштабний пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться в Італії в травні. Дати двох півфіналів і гранд-фіналу наразі не оголошені, однак припускають, що організатори оберуть період з 10 по 14 травня 2022 року. Натомість між містами, які готові прийняти захід, справжня конкуренція. Головні претенденти – Рим, Мілан, Турин, Генуя та Болонья.

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Саме ці міста відповідають основним критеріям проведення Євробачення-2022:

мають місце для 10 тисяч осіб, які проведуть там від п'яти до семи тижнів;

можуть надати від двох до трьох тисяч ліжок у готелях, розташованих не більше ніж за 40 хвилин їзди від місця проведення заходу;

здатні підготувати план, який підтвердить наявність всіх необхідних умов для конкурсантів, гостей та організаторів.

Так, у Римі Євробачення-2022 може прийняти арена PalaLottomatica, де проводили олімпійський баскетбольний турнір 1960 року. Вона вміщує до 11 200 глядачів, що цілком відповідає вимогам.

"Перемога Måneskin була фантастичною. Рим пишається нашими хлопцями. Наступного року в Італії відбудеться Євробачення-2022. Рим – ідеальна сцена, щоб прийняти виклик", – пише у твіттері мер міста Вірджинія Раджі.

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Ще одним варіантом міста для проведення Євробачення-2022 є Мілан – критий спортивний комплекс Mediolanum Forum. Він має 12 700 місць. У Турині – це багатофункціональна спортивна арена Pala Alpitour, яка є найбільшою в Італії. У портовому місті Генуя є торгово-виставковий центр Fiera di Genova, однак він вміщає лише до 10 тисяч глядачів. Заключне місто – Болонья з її ареною Unipol Arena.