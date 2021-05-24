По традиции, масштабный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в Италии в мае. Даты двух полуфиналов и гранд-финала пока не объявлены, однако предполагают, что организаторы выберут период с 10 по 14 мая 2022 года. Зато между городами, которые готовы принять мероприятие, настоящая конкуренция. Главные претенденты – Рим, Милан, Турин, Генуя и Болонья.

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Именно эти города соответствуют основным критериям проведения Евровидения-2022:

имеют место для 10 тысяч человек, которые проведут там от пяти до семи недель;

могут предоставить от двух до трех тысяч кроватей в отелях, расположенных не более чем за 40 минут езды от места проведения мероприятия;

способны подготовить план, который подтвердит наличие всех необходимых условий для конкурсантов, гостей и организаторов.

Так, в Риме Евровидение-2022 может принять арена PalaLottomatica, где проводили олимпийский баскетбольный турнир 1960 года. Она вмещает до 11 200 зрителей, что вполне соответствует требованиям.

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