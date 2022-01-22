Євробачення-2022: як виглядає логотип та гасло конкурсу в Турині

Рок-гурт Måneskin привіз міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 в Італію. Він відбудеться на початку травня в Турині. Організатори представили логотип і гасло шоу.

Над створенням 66-го пісенного конкурсу Євробачення-2022 працюють італійці. За три місяці до півфіналів вони розробили логотип і гасло, які вже показали в мережі та на банерах у Турині.

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Логотип і гасло Євробачення-2022

Гаслом Євробачення-2022 обрали The Sound of Beauty – "Звук краси". Тоді як у логотипі переважає фіолетова гама кольорів.

"Одним з найочікуваніших аспектів будь-якого пісенного конкурсу Євробачення є візуальна ідентичність і те, як вона пов'язана з містом-господарем і шоу, яке вони хочуть показати. Ми раді представити логотип Turin 2022, а також новий слоган", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті.

Логотип Євробачення-2022 в Турині / Фото з інстаграму пісенного конкурсу

Гасло Євробачення-2022 в Турині / Фото з інстаграму пісенного конкурсу

Організатори обіцяють, що 24 січня пояснять, що надихнуло їх на створення гасла, логотипу та як вони будуть пов'язані з декораціями та символікою Євробачення-2022.

Євробачення-2022 в Турині

66-й пісенний конкурсу Євробачення-2022 відбудеться в італійському місті Турин на арені Pala Olimpico. Півфінали стартують 10 та 12 травня, а великий фінал організують 14 травня.

За перемогу буде змагатися 41 країна. Серед них Вірменія, яка не була представлена 2021 року, та Чорногорія, яка пропустила два конкурси.

Цікаво, що Білорусь не зможе взяти участь в Євробаченні-2022. Усе тому, що національна телерадіокомпанія відмовилася транслювати конкурс 2021 року, адже їхній гурт "Галасы ЗМеста" дискваліфікували через політичний підтекст пісні.

гаслом Євробачення-2020 було Open Up, аgain –. Ця традиція зародилась 2002 року, коли Естонія обрала девізом "Сучасна казка". Відтоді кожна країна, крім Росії 2009-го, представляла свій.