У Нацвідборі на Євробачення у 2022 році змінились традиційні правила. Тоді як раніше глядачі спостерігали за двома півфіналами та фіналом, тепер буде лише фінал.

До теми Нацвідбір на Євробачення-2022: LAURA MARTI презентувала пісню "Незалежна"

Дата фіналу Нацвідбору

Представника від України на міжнародний пісенний конкурс Євробачення оберуть 12 лютого. Про це повідомив Суспільний мовник.

Організація ТОВ "Френдс Про ТВ", що виграла спеціальний мистецький конкурс від Суспільного, займеться виробництвом телеверсії Нацвідбору.

Нацвідбір на Євробачення: що відомо

14 грудня Суспільний мовник розпочав прийом заявок для Національного відбору. Перший етап підготовки до Євробачення завершився 22 січня.

Суспільний мовник отримав 284 заявки від різних музикантів. Наступного тижня планують оголосити лонг-лист, а до 24 січня буде відомий список фіналістів.

Цього року за право представляти Україну боротиметься не 12, а 8 артистів.

Коротко про Євробачення-2022