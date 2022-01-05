Лаура Марті – етнічна вірменка, яка народилася в Україні. Дівчина не припиняє висловлювати величезну любов до українського краю. Зробила це й у пісні, з якою взяла участь у Національному відборі на Євробачення-2022, фінал якого відбудеться в лютому.

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"Незалежна": що відомо про пісню LAURA MARTI

Лаура є дитиною з родини біженців. З допомогою творчості вона зізнається в коханні всьому світу, налаштовує його на щасливе життя. У новій пісні співачки є нестримна енергія, яка прихована в кожному з нас, усвідомлення своєї краси, глибини, сили, потяг до втілення мрій, відчуття власної свободи.

Я втілила ідею в образі дівчини, на ім'я Україна. Вона народилася вільною, увібрала в себе всі багатства рідного краю і яскраво зростала з прадавньої істини буття,

– сказала Лаура.

"Вона як червона калина, що несе в собі красу, радість, щастя та любов. Разом з тим вона – немов лісова мавка з іншого виміру, сповнена могутності духу, жаги пізнання і творчої свободи. Щира, сильна, смілива, незалежна, справжня, виважена, впевнена, незламна й водночас тендітна, лагідна, а ще пристрасна, нестримна. Вона завжди вірить в найкраще, адже всіма силами прагне цього і знає, що тільки так і має бути. Я хотіла написати ритмічну, сучасну пісню з елементами етніки, сповнену потужної сили та глибоких сенсів, де кожен побачить себе", – додала LAURA MARTI.

LAURA MARTI – "Незалежна": слухайте пісню онлайн

Що відомо про LAURA MARTI

Українська джазова, етно та попспівачка з вірменським корінням та "бразильським" серцем.

Учасниця міжнародних фестивалів найвищого рівня, учасниця телепроєкту "Голос країни-11".

Найкраща співачка року за версією ELLE STYLE AWARDS.

Нагадаємо, прийом заявок на участь в Нацвідборі стартував 14 грудня 2021 року і триватиме до 10 січня 2022 року. У 2022 році Євробачення відбудеться в Італії, в місті Турин: 10, 12 і 14 травня.