Євробачення-2022: в Україні змінили формат відбору на конкурс

21 грудня 2021 , 17:22
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Джерело:

"UA: Перший"

Національна суспільна телерадіокомпанія України змінила формат проведення Нацвідбору на Євробачення-2022. Наступного року відбудеться лише фінал, тоді як попередні роки глядачі спостерігали за двома півфіналами та фіналом.

Про це повідомив член правління Суспільного, відповідальний за телебачення, Ярослав Лодигін. Тож у лютому відбудеться лише один фінальний концерт, на якому оберуть представника України на Євробаченні-2022. 

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Нацвідбір на Євробачення-2022

Суспільне приймає заявки на участь в Національному відборі на пісенний конкурс до 10 січня. Після цього протягом 2 тижнів оргкомітет обиратиме список фіналу. Туди увійдуть 10 артистів. 

У 2022 році фінальний концерт транслюватимуть тільки платформи Суспільного. Нагадаємо, у попередні роки переглянути Нацвідбір можна було на "UA: Першому" та СТБ.  

Суспільне допомагатиме артистам, які потраплять у фінал, з постановкою номерів. А переможця Нацвідбору готуватиме до виступу на Євробаченні-2022, яке відбудеться в італійському Турині. 

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Нагадаємо, прийом заявок на участь в Нацвідборі стартував 14 грудня і триватиме до 10 січня 2022 року. Основними вимогами до пісні, з якою артист прагне представляти Україну на пісенному конкурсу є:

  • дата оприлюднення – не пізніше 1 вересня 2021 року;
  • тривалість – до 3 хвилин. 

У 2022 році Євробачення відбудеться в Італії, в місті Турин:

  • перший півфінал – 10 травня;
  • другий півфінал – 12 травня;
  • фінал – 14 травня.
Автор: Христина Кобак