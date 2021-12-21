Про це повідомив член правління Суспільного, відповідальний за телебачення, Ярослав Лодигін. Тож у лютому відбудеться лише один фінальний концерт, на якому оберуть представника України на Євробаченні-2022.

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Нацвідбір на Євробачення-2022

Суспільне приймає заявки на участь в Національному відборі на пісенний конкурс до 10 січня. Після цього протягом 2 тижнів оргкомітет обиратиме список фіналу. Туди увійдуть 10 артистів.

У 2022 році фінальний концерт транслюватимуть тільки платформи Суспільного. Нагадаємо, у попередні роки переглянути Нацвідбір можна було на "UA: Першому" та СТБ.

Суспільне допомагатиме артистам, які потраплять у фінал, з постановкою номерів. А переможця Нацвідбору готуватиме до виступу на Євробаченні-2022, яке відбудеться в італійському Турині.

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Нагадаємо, прийом заявок на участь в Нацвідборі стартував 14 грудня і триватиме до 10 січня 2022 року. Основними вимогами до пісні, з якою артист прагне представляти Україну на пісенному конкурсу є:

дата оприлюднення – не пізніше 1 вересня 2021 року;

тривалість – до 3 хвилин.

У 2022 році Євробачення відбудеться в Італії, в місті Турин: