Об этом сообщил член правления Общественного, ответственный за телевидение, Ярослав Лодыгин. В феврале состоится только один финальный концерт, на котором выберут представителя Украины на Евровидении-2022.

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Нацотбор на Евровидение-2022

Общественное принимает заявки на участие в Национальном отборе на песенный конкурс до 10 января. После этого в течение 2 недель оргкомитет будет выбирать список финала. Туда войдут десять артистов.

В 2022 году финальный концерт будут транслировать только платформы "Суспильного". Напомним, в предыдущие годы посмотреть Нацотбор можно было на "UA: Первом" и СТБ.

"Суспильне" будет помогать попавшим в финал артистам с постановкой номеров. А победитель Нацотбора будет готовить к выступлению на Евровидении-2022, которое состоится в итальянском Турине.

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Напомним, прием заявок на участие в Нацотборе стартовал 14 декабря и продлится до 10 января 2022 года. Основными требованиями к песне, с которой артист стремится представлять Украину на песенном конкурсе:

дата обнародования – не позднее 1 сентября 2021 года;

продолжительность – до 3 минут.

В 2022 году Евровидение состоится в Италии, в городе Турин: