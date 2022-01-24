Євробачення-2022: у Суспільному зізнались, чи перевіряли учасників на виступи в Росії

У понеділок, 24 січня, організатори Нацвідбору Євробачення-2022 оголосили вісімку фіналістів. Вони розповіли, чи всі артистів пройшли перевірку на критерій виступів у Росії після 2014 року.

На пресконференції Суспільного у представників Національного відбору Євробачення-2022 поцікавилися, чи всі конкурсанти відповідають правилам пісенного конкурсу. Так, журналісти натякнули, що один з учасників планував їхати в Росію з концертами 2018 року.

Гаряча тема Список учасників Національного відбору на Євробачення-2022

Усі учасники довгого листа перевірялись на відповідність правилам Євробачення. Усі учасники, які є в короткому листі, наскільки нам відомо, відповідають всім умовам Національного відбору. Я, здається, розумію, про кого ви говорите, але планувати – це не виступати. Тут я порушення не бачу,

– заявив Ярослав Лодигін.

Схоже, мова йшла про Alina Pash. У червні 2018 року вона збиралась виступити в кремлівському IT-центрі Сколково, який називають російською кремнієвою долиною. Однак співачка все ж відмовилась від концерту. Про це пише портал "Новини Закарпаття".

Alina Pash / Фото з інстаграму співачки

Варто зазначити, що подібні перевірки на виступи в державі-агресорці стали актуальні після Нацвідбору Євробачення-2019, коли перемогла MARUV з піснею Siren Song. Вона відмовилась підписувати угоду з НСТУ, яка забороняла гастролювати Росією, і поїхала у Москву збирати нагороди.

Цікаво Замість Сергія Притули: хто став новим ведучим фіналу Нацвідбору Євробачення-2022

Що відомо про Нацвідбір Євробачення-2022