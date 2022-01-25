Євробачення 2022: стало відомо у якому півфіналі виступить Україна

25 січня 2022 , 15:05

Джерело:

Інстаграм Суспільного

25 січня керівництво пісенного конкурсу Євробачення оприлюднило результати жеребкування й те, яка країна виступатиме в якому з двох півфіналів. Українці презентуватимуть свою композицію у першому півфіналі.

Жеребкування відбулося 25 січня 2022 року у Турині. Вже навесні глядачів пісенного конкурсу чекатиме феєричне шоу з талановитими музикантами і співаками. До слова, перший півфінал Євробачення-2022 відбудеться 10 травня, другий півфінал – 12 травня, а фінал – 14 травня.

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Україна виступить у першому півфіналі Євробачення-2022

Загалом у конкурсі візьме участь 41 країна, включаючи п'ятірку країн-засновниць, які одразу увійдуть до фіналу. В обох півфіналах візьмуть участь по 18 учасників. У перший півфінал потрапили:

  • Албанія;
  • Латвія;
  • Швейцарія;
  • Словенія;
  • Болгарія;
  • Молдова;
  • Україна;
  • Литва;
  • Нідерланди;
  • Норвегія;
  • Росія;
  • Португалія;
  • Данія;
  • Вірменія;
  • Австрія;
  • Хорватія;
  • Ісландія;
  • Греція.


В якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні 2022 / Скриншот з інстаграму

Згідно з жеребкуванням у другому півфіналі виступатимуть:

  • Австралія;
  • Грузія;
  • Кіпр;
  • Сербія;
  • Фінляндія;
  • Азербайджан;
  • Сан-Марино;
  • Ізраїль;
  • Мальта;
  • Чорногорія;
  • Румунія;
  • Чехія;
  • Польща;
  • Бельгія;
  • Північна Македонія;
  • Швеція;
  • Естонія;
  • Ірландія.


Список країн у півфіналах Євробачення-2022 / Скриншот з інстаграму

Що відомо про Євробачення-2022

  • Після перемоги "підривного" гурту Måneskin на Євробаченні-2021, конкурс у 2022 році прийматиме Італія. Шоу проводитиметься у місті Турин. Попередньо італійці проводили конкурс у 1965 році у Неаполі й в 1991 – в Римі.
  • Цікаво, що Білорусь не зможе взяти участь в Євробаченні-2022. Усе тому, що національна телерадіокомпанія відмовилася транслювати конкурс 2021 року. Адже тоді білоруський гурт дискваліфікували через політичний підтекст їхньої пісні.
  • У цьогорічному конкурсі візьме участь Вірменія, яка минулого року відмовилась від шоу через важку політичну ситуацію в країні.
Автор: Андріана Будиш