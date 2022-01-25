Євробачення 2022: стало відомо у якому півфіналі виступить Україна

25 січня керівництво пісенного конкурсу Євробачення оприлюднило результати жеребкування й те, яка країна виступатиме в якому з двох півфіналів. Українці презентуватимуть свою композицію у першому півфіналі.

Жеребкування відбулося 25 січня 2022 року у Турині. Вже навесні глядачів пісенного конкурсу чекатиме феєричне шоу з талановитими музикантами і співаками. До слова, перший півфінал Євробачення-2022 відбудеться 10 травня, другий півфінал – 12 травня, а фінал – 14 травня.

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Україна виступить у першому півфіналі Євробачення-2022

Загалом у конкурсі візьме участь 41 країна, включаючи п'ятірку країн-засновниць, які одразу увійдуть до фіналу. В обох півфіналах візьмуть участь по 18 учасників. У перший півфінал потрапили:

Албанія;

Латвія;

Швейцарія;

Словенія;

Болгарія;

Молдова;

Україна;

Литва;

Нідерланди;

Норвегія;

Росія;

Португалія;

Данія;

Вірменія;

Австрія;

Хорватія;

Ісландія;

Греція.



В якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні 2022 / Скриншот з інстаграму

Згідно з жеребкуванням у другому півфіналі виступатимуть:

Австралія;

Грузія;

Кіпр;

Сербія;

Фінляндія;

Азербайджан;

Сан-Марино;

Ізраїль;

Мальта;

Чорногорія;

Румунія;

Чехія;

Польща;

Бельгія;

Північна Македонія;

Швеція;

Естонія;

Ірландія.



Список країн у півфіналах Євробачення-2022 / Скриншот з інстаграму

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