Жеребкування відбулося 25 січня 2022 року у Турині. Вже навесні глядачів пісенного конкурсу чекатиме феєричне шоу з талановитими музикантами і співаками. До слова, перший півфінал Євробачення-2022 відбудеться 10 травня, другий півфінал – 12 травня, а фінал – 14 травня.
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Україна виступить у першому півфіналі Євробачення-2022
Загалом у конкурсі візьме участь 41 країна, включаючи п'ятірку країн-засновниць, які одразу увійдуть до фіналу. В обох півфіналах візьмуть участь по 18 учасників. У перший півфінал потрапили:
- Албанія;
- Латвія;
- Швейцарія;
- Словенія;
- Болгарія;
- Молдова;
- Україна;
- Литва;
- Нідерланди;
- Норвегія;
- Росія;
- Португалія;
- Данія;
- Вірменія;
- Австрія;
- Хорватія;
- Ісландія;
- Греція.
В якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні 2022 / Скриншот з інстаграму
Згідно з жеребкуванням у другому півфіналі виступатимуть:
- Австралія;
- Грузія;
- Кіпр;
- Сербія;
- Фінляндія;
- Азербайджан;
- Сан-Марино;
- Ізраїль;
- Мальта;
- Чорногорія;
- Румунія;
- Чехія;
- Польща;
- Бельгія;
- Північна Македонія;
- Швеція;
- Естонія;
- Ірландія.
Список країн у півфіналах Євробачення-2022 / Скриншот з інстаграму
Що відомо про Євробачення-2022
- Після перемоги "підривного" гурту Måneskin на Євробаченні-2021, конкурс у 2022 році прийматиме Італія. Шоу проводитиметься у місті Турин. Попередньо італійці проводили конкурс у 1965 році у Неаполі й в 1991 – в Римі.
- Цікаво, що Білорусь не зможе взяти участь в Євробаченні-2022. Усе тому, що національна телерадіокомпанія відмовилася транслювати конкурс 2021 року. Адже тоді білоруський гурт дискваліфікували через політичний підтекст їхньої пісні.
- У цьогорічному конкурсі візьме участь Вірменія, яка минулого року відмовилась від шоу через важку політичну ситуацію в країні.