Жеребьевка состоялась 25 января 2022 года в Турине. Уже весной зрителей песенного конкурса ждет феерическое шоу с талантливыми музыкантами и певцами. К слову, первый полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 мая, второй полуфинал – 12 мая, а финал – 14 мая.

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Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2022

В общей сложности в конкурсе примет участие 41 страна, включая пятерку стран-основательниц, которые сразу войдут в финал. В обоих полуфиналах примут участие по 18 участников.

Албания;

Латвия;

Швейцария;

Словения;

Болгария;

Молдова;

Украина ;

; Литва;

Нидерланды;

Норвегия;

Россия;

Португалия;

Дания;

Армения;

Австрия;

Хорватия;

Исландия;

Греция.

В каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2022 / Скриншот из инстаграма

Согласно жеребьевке во втором полуфинале будут выступать:

Австралия;

Грузия;

Кипр;

Сербия;

Финляндия;

Азербайджан;

Сан-Марино;

Израиль;

Мальта;

Черногория;

Румыния;

Чехия;

Польша;

Бельгия;

Северная Македония;

Швеция;

Эстония;

Ирландия.

Список стран в полуфиналах Евровидение-2022 / Скриншот по инстаграмме

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