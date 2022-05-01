Євробачення-2022: Kalush Orchestra показали відео з першої репетиції в Турині
Джерело:телеграм Kalush
30 квітня Kalush Orchestra вперше вийшов на сцену Євробачення-2022. У мережі показали перше відео їхньої репетиції.
30 квітня в учасників Євробачення-2022 була перша можливість вийти на сцену та заспівати пісню, що представить їхню країну. Український гурт Kalush Orchestra також вперше репетирував у Турині.
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Відео репетиції Kalush Orchestra
Колектив вийшов на сцену шостим – таким є його порядковий номер. У мережі вже показували перші кадри з виступу, а тепер продемонстрували ролик.
На відео можна детальніше розглянути нові костюми Kalush Orchestra, уривки репетицій поза сценою та перший вихід на неї. Також видно, що на екрані позаду музикантів показують українську символіку та орнамент.
Добрий ранок, ми з України. Вчора був дуже насичений перший день і репетиція в Турині,
– поділились враженнями хлопці.
Kalush Orchestra на першій репетиції: дивіться відео
Чим дивуватиме Kalush Orchestra європейців
- Учасники гурту розповідали, що продемонструють публіці Євробачення-2022 оновлену постановку. Незмінними залишаться костюми деяких музикантів та родзинка в іміджі соліста – рожева панамка.
- Режисер-постановник ділився деталями візуальної складової: "Найкраще для нас це енергія наших хлопців і сила духу нашої рідної землі. Тому всі візуальні ефекти, які ми використаємо, будуть сфокусовані саме на цьому. В центрі уваги фокус буде на артисті, який передає цю енергію, а візуальні ефекти вже намалюють цей орнамент української душі"
- Сама пісня підкорить глядачів не тільки українським етнокодом та мотивами. Нині Stefania стала гімном війни, хоч лідер гурту хотів би назвати її "піснею нашої перемоги".