Євробачення-2022: Kalush Orchestra показали відео з першої репетиції в Турині

30 квітня Kalush Orchestra вперше вийшов на сцену Євробачення-2022. У мережі показали перше відео їхньої репетиції.

30 квітня в учасників Євробачення-2022 була перша можливість вийти на сцену та заспівати пісню, що представить їхню країну. Український гурт Kalush Orchestra також вперше репетирував у Турині.

Дивіться також Kalush записав хіт Stefania у Будинку вчених у Львові: символічне відео серед матраців і подушок

Відео репетиції Kalush Orchestra

Колектив вийшов на сцену шостим – таким є його порядковий номер. У мережі вже показували перші кадри з виступу, а тепер продемонстрували ролик.

На відео можна детальніше розглянути нові костюми Kalush Orchestra, уривки репетицій поза сценою та перший вихід на неї. Також видно, що на екрані позаду музикантів показують українську символіку та орнамент.

Добрий ранок, ми з України. Вчора був дуже насичений перший день і репетиція в Турині,

– поділились враженнями хлопці.

Kalush Orchestra на першій репетиції: дивіться відео

Чим дивуватиме Kalush Orchestra європейців