Представники України вийшли на сцену шостими – такий їхній порядковий номер у півфіналі. Як та чим дивуватиме європейську публіку український гурт – читайте далі в матеріалі 24 каналу.
Цікаво Лідер Kalush Orchestra відповів, у чому успіх пісні Stefania, з якою він поїде на Євробачення
Костюми дещо змінили
Образ фронтмена гурту Олега Псюка залишився незмінним, хоча на кількох кадрах на ньому видно жовту сорочку. Образ Тимофія Музичука також залишився майже незмінним з моменту відбору.
Хіба що костюми двох інших учасників гурту зазнали змін – тепер вони дещо нагадують прапор Німеччини, як зауважують журналісти пресцентру конкурсу.
У номері активно використовують графіку та освітлення. Зокрема буде і жовто-блакитне освітлення.
Репетиція Kalush Orchestra у Турині / Фото EBU
Україна на Євробаченні 2022
- 12 лютого на національному відборі на Євробачення перемогу здобула співачка Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків". Однак після скандалу з незаконним відвідуванням Криму, виконавиця відмовилася від участі в Євробаченні.
- Тому поїздку до Турина запропонували гурту Kalush Orchestra, який посів 2-ге місце у фіналі нацвідбору.
- Після початку повномасштабної війни Росії з Україною, участь нашої країни в конкурсі фактично опинилася під питанням, однак суспільний мовник підтвердив, що наші представники виступлять на Євробаченні.
- Українському гурту пророкують перемогу – згідно з прогнозами букмекерів, шанси Kalush Orchestra на тріумф становлять 42%, що робить наших представників фаворитами конкурсу.