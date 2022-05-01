30 апреля у участников Евровидения-2022 была первая возможность выйти на сцену и спеть песню, представившую их страну. Украинская группа Kalush Orchestra также впервые репетировала в Турине.

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Видео репетиции Kalush Orchestra

Коллектив вышел на сцену шестым – таков его порядковый номер. В сети уже показывали первые кадры из выступления, а теперь продемонстрировали ролик.

На видео можно подробнее рассмотреть новые костюмы Kalush Orchestra, отрывки репетиций вне сцены и первый выход на нее. Также видно, что на экране за музыкантами показывают украинскую символику и орнамент.

Доброе утро, мы из Украины. Вчера был очень насыщенный первый день и репетиция в Турине,

– поделились впечатлениями ребята.

Kalush Orchestra на первой репетиции: смотрите видео

Чем будет удивлять Kalush Orchestra европейцев