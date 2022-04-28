Український гурт Kalush Orchestra у посиленому режимі готується до Євробачення-2022, яке відбудеться вже через кілька тижнів. Соліст Олег Псюк на пресконференції розповів, якою буде фінальна постановка.
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Kalush Orchestra про номер на Євробачення
Соліст колективу відповів, чого чекати від номера: "Чекати інші костюми, іншу постановку, ту саму пісню, яка всім відома".
Так, щоб не відкривати усі карти, скажу трохи. Панамка буде точно. Синьо-жовта символіка також буде, але так, стримано. Костюми будуть відрізнятись відсотків на 50. Решта – слідкуйте,
– лаконічно поділився репер.
Режисер-постановник Олексій Жембровський додав, якою буде візуальна частина постановки.
"Для режисера важливо не лише візуалізувати твір, а передати його енергію. Тому найкраще для нас це енергія наших хлопців і сила духу нашої рідної землі. Тому всі візуальні ефекти, які ми використаємо, будуть сфокусовані саме на цьому. В центрі уваги фокус буде на артисті, який передає цю енергію, а візуальні ефекти вже намалюють цей орнамент української душі", – розповів Жембровський
Чи буде на конкурсі мама фронтмена
Також у Kalush Orchestra поцікавились, чи приїде до Турина мама Стефанія, для якої й була написана пісня на конкурс.
"Стосовно мами, я навіть не знав, що вона буде на Нацвідборі. Це був сюрприз. Поки що, за офіційною інформацією, вона не їде, але побачимо, я вже не знаю, що від неї чекати", – зізнався Олег Псюк.
Kalush Orchestra / Фото з інстаграму гурту