На початку квітня учасники гурту Kalush Orchestra вперше за час війни зустрілися у Львові. Там вони репетирували, а заразом записали нову версію пісні Stefania для спецпроєкту Євробачення – Eurovision House Party.
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Kalush Orchestra заспівали в Будинку вчених у Львові
Локацією для зйомок стала залу Будинку вчених. У ній на підлозі розклали матраци та подушки, які символізують страждання українських переселенців і біженців, що тікають від війни. Знаково, що відео вийшло чорно-білим.
Kalush Orchestra представлятиме Україну на Євробаченні-2022 у Турині з піснею Stefania. Цю версію вони записали в Будинку вчених, Львів, Україна, спеціально для Eurovision House Party,
– йдеться в описі.
"Дякуємо Європі за підтримку! До зустрічі в Турині", – написав Kalush Orchestra в коментарях.
Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн
Реакція мережі на live-версію Stefania
- "Матраци на підлозі у Львові. Цей символізм б'є в саме серце. Дякую, хлопці, за чудову версію! Успіху вам";
- "Ця версія сприймається по-іншому. В мене серце розривається, сльози на очах, хоча чула пісню вже багато разів";
- "Дивовижний перформанс. Мені сподобався цей чорно-білий пейзаж! Всього найкращого в Турині";
- "Гарно! І ця версія найкраща. Мабуть, ваші мами пишаються і зворушені вашою піснею! З любов'ю зі США";
- "Мурашки впродовж усього виконання. Чудова версія, успіхів".