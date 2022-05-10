Євробачення-2022 нетерпляче чекають шанувальники конкурсу у всьому світі. Артисти невпинно готуються представляти свої країни, кожен прагне привезти додому перемогу.

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Де і коли дивитися Євробачення-2022

66-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться в Італії. Цього року конкурс прийматиме мальовниче місто Турин. У першому півфіналі 10 травня виступлять представники 17 країн, серед яких буде гурт Kalush Orchestra з України. 12 травня побачимо номери ще від 18 країн, а 14 травня обрані фіналісти змагатимуться за перемогу.

Під час війни на український телеканалах йде цілодобовий марафон новин, тому цього року відбулися зміни в показі трансляції Євробачення. Півфінали та фінал можна буде переглянути на телеканалі "UA: Культура" та діджитал-платформах Суспільного.

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