У вівторок, 10 травня, о 22:00 по київському часу розпочинається головна музична подія року – Євробачення. У першому півфіналі виступить гурт, що представлятиме Україну Kalush Orchestra з піснею "Stefania".

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Коментаторський бункер Тимура Мірошніченка

Український телеведучий та коментатор цьогорічного Євробачення показав своє "робоче місце". Це вперше в історії Євробачення коментатор працює в бомбосховищі. Повітряна тривога може застати Тимура Мірошніченка зненацька, тому задля безпеки, всю техніку та апаратуру обладнали в укритті.

Перед камерою коментатор постав у звичайному сірому светрі та в жилетці, а позаду його спини – облуплена стіна та цегла. Таким цьогоріч виглядає коментаторське місце Євробачення-2022.

Тимур Мірошниченко привітав усі міста-герої України, які мають можливість спостерігати за Євробаченням та зазначив, що музика об'єднує людей.

Також коментатор нагадав, що українці не можуть голосувати за гурт Kalush Orchestra. Така можливість надається іншим країнам. Ми ж можемо голосувати за інші країни вже після всіх виступів першого півфіналу.



Тимур Мірошниченко показав своє коментаторське місце / Фото з фейсбуку Євробачення



Тимур Мірошниченко показав своє коментаторське місце / Фото з фейсбуку Євробачення