Другий півфінал Євробачення-2022 відбувся у Турині, Італія, 12 травня. Хоч учасникам конкурсу заборонено під час прямого ефіру "політизувати" шоу, виконавці все ж знаходять спосіб висловити підтримку друзям з України.

Грузія

Виконавці з гурту Circus Mircus наприкінці виконання своєї пісні Lock Me In промовили популярну фразу "Make love, not war", що перекладається як "Займайтесь коханням, а не війною". Антивоєнне гасло виникло у 1960-х і використовувалось зазвичай людьми, які були проти війни у В'єтнамі. Згодом його почали промовляти в інших антивоєнних контекстах по всьому світу.

Чехія

Друзі з Чехії, які виступали у складі гурту We Are Domi, лаконічно підтримали Україну у "грін-румі", де учасники конкурсу очікують на результати голосування. Один з членів делегації одягнув білу футболку зі словами "No War", що перекладається як "Ні війні".



Чехія закликала Росію зупинити війну в Україні

Естонія

Представник прибалтійської країни Stefan, який виконував пісню "Hope" і в перекладі означає "Надія", лаконічно висловив солідарність Україні. Не на сцені, але вже сидячі у "грін-румі" він причепив до свого жакета з лівої сторони синьо-жовту стрічку.

