Євробачення-2022: букмекери оцінили шанси Alina Pash на перемогу
Джерело:інстаграм Євробачення
12 лютого відгримів фінал Національного відбору на Євробачення-2022. Перемогу здобула Alina Pash й саме вона поїде в травні представляти Україну в Турині. Букмекери прогнозують виконавиці 2 місце.
Оголошення результатів голосування викликало обурення серед глядачів і фіналістів, оскільки ведучий декілька разів переплутував бали, а турнірна таблиця не висвітлювалася на екрані. Та прогнози букмекерів виявилися правдивими й у фіналі Нацвідбору перемогла Alina Pash.
Важливо Самобутня Alina Pash перемогла у Національному відборі-2022
Артистка заспівала у прямому ефірі трек "Тіні забутих предків", за який журі віддали їй 8 балів, а глядачі – 7.
Alina Pash у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022: дивіться відео онлайн
Яке місце Alina Pash може посісти на Євробаченні-2022
Одразу після оголошення представника від України букмекери оновили свої прогнози. Згідно з їхніми припущеннями Alina Pash може посісти в Турині 2 місце. Перемогу цього року знову прогнозують Італії, а третє місце – Швеції.
Прогнози букмекерів Євробачення-2022 / Фото з інстаграму Євробачення
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022: головне
- Згідно з результатами глядацького та суддівського голосувань перемогу в Нацвідбору здобула Alina Pash. Загальний бал артистки – 15.
- Та після оголошення результатів виникли суперечки. Гурт Kalush Orchestra, який став переможцем за версією глядачів, підозрює Суспільне у фальсифікації результатів Нацвідбору. Член журі та правління Суспільного наголошує, що фальсифікація неможлива.
- У мережі також неоднозначно реагують на перемогу Alina Pash.