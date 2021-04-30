На Євробачення-2021 зможуть потрапити лише 3,5 тисячі глядачів

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться у Нідерандах вже за кілька тижнів. У час пандемії коронавірусу організатори тривалий час думали, скільки глядачів допустити до залу. Тепер стало відомо, що конкурс дивитимуться всього 3,5 фанатів.
Представники Євробачення-2021 повідомили, що у концертному залі Ahoy в Роттердамі шоу побачать лише 20% місць у залі. На конкурс зможуть допустити лише тих людей, які придбали квитки на конкурс ще у 2020 році. Загальний продаж нових квитків відкривати не будуть.
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- Ті, хто все ж приїдуть подивитись на конкурс, повинні будуть показати негативний тест на COVID-19, отриманий не раніше ніж за добу до початку заходу.
- Також гості країни повинні пройти повторне тестування протягом п'яти наступних днів.
- Зокрема у залі події глядачів проситимуть мати на собі захисні маски.
Якщо всі процедури будуть дотримані, то глядачі зможуть перебувати на фіналі, двох півфіналах і шести репетиціях Євробачення-2021 згідно з наявністю їхніх квитків.
Як виглядає сцена Євробачення в Роттердамі – гортайте праворуч:
Що відомо про Євробачення-2021
- Конкурс відбудеться 18 травня (перший півфінал), 20 травня (другий півфінал) і 22 травня (фінал).
- Представники України – етнофольк гурт Go_A – з піснею Shum виступлять у першому півфіналі під номером 15.
- Наразі букмекери прогнозують українцям 17 місце в конкурсі.
- Через торішній скасований конкурс та пандемію, організатори домовились проводити захід за сценарієм "B" – з приїздом артистів в Роттердам, але з меншою кількістю журналістів і людей в команді кожного учасника.
- Учасникам також дозволили виступати з їхніх країн, перед цим записавши наживо у студії їхні виступи. Таким правом скористається Австралія.