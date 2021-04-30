Представники Євробачення-2021 повідомили, що у концертному залі Ahoy в Роттердамі шоу побачать лише 20% місць у залі. На конкурс зможуть допустити лише тих людей, які придбали квитки на конкурс ще у 2020 році. Загальний продаж нових квитків відкривати не будуть.

Цікаво У Роттердамі встановили головну сцену Євробачення-2021: перші фото

Ті, хто все ж приїдуть подивитись на конкурс, повинні будуть показати негативний тест на COVID-19, отриманий не раніше ніж за добу до початку заходу.

Також гості країни повинні пройти повторне тестування протягом п'яти наступних днів.

Зокрема у залі події глядачів проситимуть мати на собі захисні маски.

Якщо всі процедури будуть дотримані, то глядачі зможуть перебувати на фіналі, двох півфіналах і шести репетиціях Євробачення-2021 згідно з наявністю їхніх квитків.

Як виглядає сцена Євробачення в Роттердамі – гортайте праворуч:

Що відомо про Євробачення-2021