Представители Евровидения-2021 сообщили, что в концертном зале Ahoy в Роттердаме шоу увидят лишь 20% мест в зале. На конкурс смогут допустить только тех людей, которые приобрели билеты на конкурс еще в 2020 году. Общую продажу новых билетов открывать не будут.
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- Те, кто все же приедут посмотреть на конкурс, должны будут показать отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее чем за сутки до начала мероприятия.
- Также гости страны должны пройти повторное тестирование в течение пяти следующих дней.
- В частности в зале события зрителей будут просить иметь на себе защитные маски.
Если все процедуры будут соблюдены, то зрители смогут находиться на финале, двух полуфиналах и шести репетициях Евровидения-2021 связи с наличием их билетов.
Как выглядит сцена Евровидения в Роттердаме – листайте направо:
Что известно о Евровидении-2021
- Конкурс состоится 18 мая (первый полуфинал), 20 мая (второй полуфинал) и 22 мая (финал).
- Представители Украины – этнофолк группа Go_A с песней Shum выступят в первом полуфинале под номером 15.
- Сейчас букмекеры прогнозируют украинцам 17 место в конкурсе.
- Из-за прошлогоднего отмененного конкурса и пандемии, организаторы договорились проводить мероприятие по сценарию "B" – с приездом артистов в Роттердам, но с меньшим количеством журналистов и людей в команде каждого участника.
- Ребятам также разрешили выступать из их стран, перед этим записав вживую в студии их выступление. Таким правом воспользуется Австралия.