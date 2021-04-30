Представители Евровидения-2021 сообщили, что в концертном зале Ahoy в Роттердаме шоу увидят лишь 20% мест в зале. На конкурс смогут допустить только тех людей, которые приобрели билеты на конкурс еще в 2020 году. Общую продажу новых билетов открывать не будут.

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Те, кто все же приедут посмотреть на конкурс, должны будут показать отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее чем за сутки до начала мероприятия.

Также гости страны должны пройти повторное тестирование в течение пяти следующих дней.

В частности в зале события зрителей будут просить иметь на себе защитные маски.

Если все процедуры будут соблюдены, то зрители смогут находиться на финале, двух полуфиналах и шести репетициях Евровидения-2021 связи с наличием их билетов.

Как выглядит сцена Евровидения в Роттердаме – листайте направо:

Что известно о Евровидении-2021