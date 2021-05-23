Невероятное шоу Евровидение-2021 в Нидерландах покорило миллионы зрительских сердец в разных странах мира. Результаты голосования профессионального жюри и зрителей значительно отличались, поэтому после подсчета всех баллов победу одержала Италия, хотя ранее первую строчку в таблице финалистов занимала Швейцария. Отдали ли зрители из Украины баллы этим странам и за кого еще голосовали – читайте дальше!

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За кого голосовали украинские зрители на Евровидении-2021

Зрители Евровидения из Украины наибольшее количество своих голосов отдали итальянской группе-победителю Måneskin. К числу тех, за кого активно голосовали украинцы, вошли и другие лидеры нынешнего конкурса – Швейцария, Франция и Исландия.

Отметим, что несмотря на российскую-украинскую войну, которая продолжается на Донбассе, украинские зрители оценили и выступление представительницы страны-агрессора. Исполнительнице Manizha отдали 4 балла.

Баллы на Евровидении-2021 от украинских зрителей

Италия – 12 баллов Литва – 10 баллов Финляндия – 8 баллов Швейцария – 7 баллов Исландия – 6 баллов Франция – 5 баллов Россия – 4 балла Азербайджан – 3 балла Швеция – 2 балла Бельгия – 1 балл

Хотя за группу Go_A с территории Украины голосовать нельзя было, однако коллективу удалось завоевать расположение публики в других странах и завоевать почетное 5 место!

Победитель Евровидения-2021 – Måneskin из Италии: смотрите видео онлайн

Баллы от украинского профессионального жюри на Евровидении-2021

В состав профессионального жюри от Украины, которое оценивало выступления конкурсантов, вошли: Александр Пономарев, Alyona Alyona, Илария, Игорь Кондратюк и ALLOISE. Решение украинских зрителей и судей относительно лидера Евровидения-2021 было одинаковым. Жюри также отдало 12 баллов итальянцам.

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Итак, результаты голосования жюри в Украине таковы: