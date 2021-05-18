Як голосувати на Євробаченні-2021 та які є правила голосування пісенного конкурсу

Глядачі Євробачення-2021 вже "тримають руку на пульсі" й очікують не лише запальних виступів учасників конкурсу, а й голосування. Адже саме воно вирішить, кому із конкурсантів випаде щастя потрапити до такого бажаного фіналу. Окрім процедури голосування, на конкурсі існують й загальні правила, яких треба дотримуватись, аби змогти віддати свій голос.

Євробачення-2021 вже на порозі, тож глядачам і пошановувачам шоу необхідно знати всі його аспекти. Організатори проєкту встановили низку чітких правил конкурсу стосовно голосування. До прикладу, одне з яких мовить, що заборонено голосувати за представника своєї країни.

Також читайте Євробачення-2021: порядок виступів конкурсантів у шоу

Як голосувати на Євробаченні-2021

Для того, щоб проголосувати за улюбленого виконавця чи гурт, глядачам буде потрібен номер, на який вони зможуть відправити смс-повідомлення. Він з'явиться і оголоситься ведучими під час прямого ефіру шоу.



Як голосувати на Євробаченні-2021 / Фото Pixabay

Публіка може здійснити голосування, зателефонувавши на номер, надіславши смс, або ж використавши мобільний додаток. Вікно для голосування відкриється після виконання останньої пісні. В аудиторії Євробачення буде 15 хвилин, аби віддати свій голос конкурсантам. Згідно з правилами, телеглядачі мають 50% голосів.

Цікаво Гурт Go_A увійшов до п'ятірки фіналістів Євробачення-2021 за прогнозами букмекерів

Євробачення-2021: правила голосування

Відомо, що журі та телеглядачі Євробачення мають окремі набори балів. Першими завжди оголошуються голоси журі кожної країни – оцінка до 12 балів, інші оцінки просто виносять на табло.



Євробачення-2021: правила / Фото офіційна сторінка Євробачення в інстаграмі

Лише після виголошення балів журі можна дізнатись бали, які поставили конкурсантам глядачі. Спершу оголошують країну, яка отримала найменше балів, і закінчують країною, яка отримала найбільше балів. Таким чином організатори тримають напругу й інтригу. Після цього оголошення стане відомо, які 10 країн увійшли до фіналу.

Перед прямою трансляцією півфіналу о 21:20 розпочалась програма "Наші на Євробаченні", де можна було побачити ексклюзивні включення з-за лаштунків шоу. Глядачі змогли спостерігати за розвитком подій на роттердамській арені Ahoy перед самим півфіналом.