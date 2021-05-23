Євробачення-2021: хто і як проголосував за Україну

У Роттердамі відгримів пісенний конкурс Євробачення-2021. Переможцями стали музиканти з Італії – гурт Måneskin. Україна цього року здобула 5 місце! Колектив Go_A отримав 364 бали. Хто і як голосував за наших представників – дізнавайтеся далі.

Визначення переможця Євробачення-2021 складалося з двох голосувань: журі від країн-учасниць конкурсу та глядачів. Варто зазначити, що за представника своєї країни голосувати не можна було, тому учасники мали підкорювати серця іноземної публіки.

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Під час оголошення результатів в ефір виходили представники кожної з країн, яка виступала на Євробаченні, та оголошували оцінки від національного журі: від 1 до 12 балів (крім 9 та 11). За себе голосувати заборонено.

Отож, яку кількість балів на від яких країн набрала Україна – дізнавайтеся далі на Showbiz 24!

Як на Євробаченні-2021 голосували за Україну: оцінки журі

1 бал – Італія, Греція

2 бали – Португалія

3 бали – Норвегія, Ісландія, Нідерланди

4 бали – Ізраїль, Естонія

5 балів – Німеччина, Австралія, Румунія

6 балів – Азербайджан, Ірландія

7 балів – Латвія, Грузія

8 балів – Швеція

9 балів – Мальта

10 балів – Бельгія

12 балів – Литва

Загальна кількість балів: 97

Варто побачити! Неймовірно, – переможці Євробачення-2021 оцінили виступ Go_A та заспівали SHUM

Як на Євробаченні-2021 голосували за Україну: оцінки глядачів

1 бал – Данія, Мальта

2 бали – Швейцарія

4 бали – Німеччина, Велика Британія, Албанія, Швеція, Північна Македонія

5 балів – Норвегія, Нідерланди, Сан-Марино, Греція, Естонія

6 балів – Іспанія, Грузія, Латвія, Кіпр, Болгарія

7 балів – Словенія, Австрія, Росія, Румунія

8 балів – Ірландія, Азербайджан, Сербія, Хорватія, Ісландія

10 балів – Австралія, Бельгія, Португалія, Фінляндія, Молдова, Чехія

12 балів – Ізраїль, Франція, Італія, Польща, Литва

Загальна кількість балів: 267



Україна посіла 5 місце на Євробаченні-2021 / Фото reddit.com

Go_A посіли на Євробаченні-2021 почесне 5 місце! Вони отримали 364 бали. А кількість балів від глядачів була другою серед усіх учасників конкурсу. Обійти український гурт вдалося лише переможцям Måneskin, яким прихильники шоу віддали 318 балів.

Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Україна Go_A – SHUM