Євробачення-2021: хто і як проголосував за Україну

У Роттердамі відгримів пісенний конкурс Євробачення-2021. Переможцями стали музиканти з Італії – гурт Måneskin. Україна цього року здобула 5 місце! Колектив Go_A отримав 364 бали. Хто і як голосував за наших представників – дізнавайтеся далі.
Визначення переможця Євробачення-2021 складалося з двох голосувань: журі від країн-учасниць конкурсу та глядачів. Варто зазначити, що за представника своєї країни голосувати не можна було, тому учасники мали підкорювати серця іноземної публіки.
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Під час оголошення результатів в ефір виходили представники кожної з країн, яка виступала на Євробаченні, та оголошували оцінки від національного журі: від 1 до 12 балів (крім 9 та 11). За себе голосувати заборонено.
Отож, яку кількість балів на від яких країн набрала Україна – дізнавайтеся далі на Showbiz 24!
Як на Євробаченні-2021 голосували за Україну: оцінки журі
- 1 бал – Італія, Греція
- 2 бали – Португалія
- 3 бали – Норвегія, Ісландія, Нідерланди
- 4 бали – Ізраїль, Естонія
- 5 балів – Німеччина, Австралія, Румунія
- 6 балів – Азербайджан, Ірландія
- 7 балів – Латвія, Грузія
- 8 балів – Швеція
- 9 балів – Мальта
- 10 балів – Бельгія
- 12 балів – Литва
Загальна кількість балів: 97
Варто побачити! Неймовірно, – переможці Євробачення-2021 оцінили виступ Go_A та заспівали SHUM
Як на Євробаченні-2021 голосували за Україну: оцінки глядачів
- 1 бал – Данія, Мальта
- 2 бали – Швейцарія
- 4 бали – Німеччина, Велика Британія, Албанія, Швеція, Північна Македонія
- 5 балів – Норвегія, Нідерланди, Сан-Марино, Греція, Естонія
- 6 балів – Іспанія, Грузія, Латвія, Кіпр, Болгарія
- 7 балів – Словенія, Австрія, Росія, Румунія
- 8 балів – Ірландія, Азербайджан, Сербія, Хорватія, Ісландія
- 10 балів – Австралія, Бельгія, Португалія, Фінляндія, Молдова, Чехія
- 12 балів – Ізраїль, Франція, Італія, Польща, Литва
Загальна кількість балів: 267
Україна посіла 5 місце на Євробаченні-2021 / Фото reddit.com
Go_A посіли на Євробаченні-2021 почесне 5 місце! Вони отримали 364 бали. А кількість балів від глядачів була другою серед усіх учасників конкурсу. Обійти український гурт вдалося лише переможцям Måneskin, яким прихильники шоу віддали 318 балів.
Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Україна Go_A – SHUM