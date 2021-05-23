Определение победителя Евровидения-2021 состояло из двух голосований: жюри от стран-участников конкурса и зрителей. Стоит отметить, что за представителя своей страны голосовать нельзя было, поэтому участники должны были покорять сердца иностранной публики.
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Во время объявления результатов в эфир выходили представители каждой из стран, которая выступала на Евровидении, и объявляли оценки от национального жюри: от 1 до 12 баллов (кроме 9 и 11). За себя голосовать запрещено.
Итак, какое количество баллов и от каких стран набрала Украина – узнавайте дальше на Showbiz 24!
Как на Евровидении-2021 голосовали за Украину: оценки жюри
- 1 балл – Италия, Греция
- 2 балла – Португалия
- 3 балла – Норвегия, Исландия, Нидерланды
- 4 балла – Израиль, Эстония
- 5 баллов – Германия, Австралия, Румыния
- 6 баллов – Азербайджан, Ирландия
- 7 баллов – Латвия, Грузия
- 8 баллов – Швеция
- 9 баллов – Мальта
- 10 баллов – Бельгия
- 12 баллов – Литва
Общее количество баллов: 97.
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Как на Евровидении-2021 голосовали за Украину: оценки зрителей
- 1 балл – Дания, Мальта
- 2 балла – Швейцария
- 4 балла – Германия, Великобритания, Албания, Швеция, Северная Македония
- 5 баллов – Норвегия, Нидерланды, Сан-Марино, Греция, Эстония
- 6 баллов – Испания, Грузия, Латвия, Кипр, Болгария
- 7 баллов – Словения, Австрия, Россия, Румыния
- 8 баллов – Ирландия, Азербайджан, Сербия, Хорватия, Исландия
- 10 баллов – Австралия, Бельгия, Португалия, Финляндия, Молдова, Чехия
- 12 баллов – Израиль, Франция, Италия, Польша, Литва
Общее количество баллов: 267.
Украина заняла 5 место на Евровидении-2021 / Фото reddit.com
Go_A заняли на Евровидении-2021 почетное 5 место! Они получили 364 балла. А количество баллов от зрителей было вторым среди всех участников конкурса. Обойти украинскую группу удалось лишь победителям Måneskin, которым поклонники шоу отдали 318 баллов.
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