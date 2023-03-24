Захисниця зізналася, що це вперше за 15 років водійського стажу вона потрапила у аварію. Раніше в інтерв'ю 24 Каналу Євгенія розповіла, як саме стала снайперкою.

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Емеральд зізналася, що пережила серйозний стрес, проте, на щастя, з нею все добре. У Instagram-Stories вона розповіла деталі.

Вчора був вибір – або лобове зіткнення, лоб в лоб, або пожертвувати своєю машиною звернути праворуч і розбити її. Я обрала другий варіант. Слава богу, що всі живі здорові. Так, стресанула вчора, якщо чесно, дуже сильно,

– каже Євгенія.

Військова додала, що їй сумно за машину, бо вона заробила її своєю працею, придбала за чесні кошти. "І це дуже не в тему перед пологами", – вважає вона.



Євгенія Емеральд потрапила в аварію / Фото з її інстаграм-сторіс

Також Емеральд показала відео, як виглядає її розбита машина після аварії. Як розповіла снайперка, авто постраждало не стільки зовнішньо, скільки внутрішньо.

Ладно зовнішньо, там навіть на відео всього нема, що там по боках, але вона дуже сильно постраждала внутрішньо. Багато хто сказав, що дуже потужна машина, бо якби була якась інша, всі ці залізяки, вони б опинилися в салоні. Я коли це відео дивлюсь, мене ще трусить досі,

– заявила Евгенія.



Євгенія Емеральд потрапила в аварію / Фото з її інстаграм-сторіс

Військова зізналася, що ця бойова машина пережила перші чотири місяці фронту – була в Київській області, в Макарівському районі, в Харківській області, в Сумській області.

Нагадаємо, що Євгенія Емеральд в січні потрапила в лікарню. Вона двічі хворіла на грип, а після цього погано почувалась, тому звернулась до спеціалістів. Тоді ж вона повідомила, що вирішила показувати свої пологи.