Снайперка Євгенія Емеральд показала, на скільки схудла після пологів: "Важу менше, ніж до війни"

Снайперка Євгенія Емеральд, яка нещодавно стала мамою вдруге, розповіла про схуднення. Снайперка після пологів вже скинула понад 11 кілограмів.

Тепер Емеральд показала фігуру після пологів та назвала свою вагу. Раніше вона розповідала, як їй вдалося схуднути під час вагітності.

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Емеральд стала мамою лише два тижні тому, 14 квітня. Перед пологами її вага була 71 кілограм. І хоч молода мама зізнається, що багато їла, вона все ж за останні два тижні схудла на 11 кілограмів.

Майже одразу після пологів мінус 11 кг. Моя вага до вагітності була 56 кілограмів. Мені залишилося ще 3 − 4 кілограми і все,

– сказала Євгенія.



Євгенія Емеральд схудна після пологів / Фото з її інстаграм-сторіс

Емеральд також зізналася, що до повномасштабного вторгнення її вага була 63 кілограми.

На фронті я досить сильно схудла. І зараз після пологів я важу менше, ніж до 24 лютого 2022 року. І не кажіть, що це генетика. Бо я серйозно готувалася, займалася собою під час вагітності. Тому ось вам і результат,

– заявила військова.



Євгенія Емеральд схудна після пологів / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що народжувала Євгенія Емеральд у приватній клініці в присутності чоловіка-військового Жені Стипанюка. З фронту його відпустили всього на 12 днів на пологи дружини. А на виписку з пологового приїхала старша донька снайперки Жасмін.

До речі, снайперка в декреті й до літа їй виплачуватимуть зарплату – 15 тисяч гривень, плюс надбавки президента. До вагітності вона заробляла 40 тисяч гривень.