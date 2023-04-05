Євгенія Емеральд назвала свою вагу на останніх тижнях вагітності: фото снайперки

Снайперка Євгенія Емеральд зовсім скоро стане мамою. На 40 тижні вагітності вона розсекретила свою вагу та показала нове фото.

Снайперка Євгенія Емеральд готується до пологів, які настануть через тиждень-два. Вона повернулась у соцмережі й показала нове фото з округлим животом в інстаграм-сторіз.

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Євгенія Емеральд розсекретила вагу

Снайперка розсекретила вагу на 40 тижні вагітності. Євгенія зізналась, що важить 69 кілограмів.



Євгенія Емеральд / Фото з інстаграм-сторіз

Євгенія Емеральд також поділилась, що вперше за час повномасштабної війни вирішила вийти у світ з червоними губами.

"Вагітна жінка перед пологами з червоними вустами. Відверто, я не фарбувала червоною помадою вуста вже понад рік. Вперше за період повномасштабного вторгнення. А сьогодні собі вирішила підняти настрій".

Вагітність Євгенії Емеральд