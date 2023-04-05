Акторка зазначила, що в неї прекрасні стосунки з батьками. Раніше Ксенія Мішина говорила, що це дуже болюча тема для неї, адже життя роз'єднало з сім’єю.
До теми Зробив висновки, – Ксенія Мішина зізналася, як пройшла перша зустріч її сина з рідним батьком
Часто хейтери дорікають Ксенію Мішину за те, що її батьки не виїхали з окупованого Криму. Проте сама акторка через це не відвернулася від рідних, а продовжує спілкування.
Це особистий вибір кожного, спілкуватись чи ні. Для мене це велика цінність. Мені все одно. Для мене батьки – це велика цінність, щоб там не було. Сподіваюся, що ми скоро туди поїдемо. Це таке теж місце сили,
– зазначила Ксенія Мішина.
Дивіться інтерв'ю з Ксенією Мішиною: відео ЖВЛ
До речі, мама і тато Мішиної – це єдині люди, які підтримали доньку у найтяжчі часи, коли Ксенія вступила до театрального. Спершу все було ідеально, але потім вона зустріла свого чоловіка, від якого завагітніла, але він покинув її.
Раніше Ксенія Мішина показувала фото з мамою Наталею, яка ще у 2021 році приїздила до неї в гості до столиці.
Що відомо про поїздки Ксенії Мішиної в окупований Крим
- Востаннє в окупованому Криму акторка була у січні 2022 року – приїжджала до мами й показувала будинок, в якому минуло її дитинство, школу, ходила на базар.
- Минулоріч вона дуже часто навідувалася в Севастополь і навіть возила туди нареченого з "Холостячки" Олександра Еллерта. А в липні, після гучного розставання, відпочивала з подругами у Ялті.
- У червні 2020 року в інтерв'ю ютуб-каналу Rostyslove Production Мішина розповідала, що батьки "дуже люблять свою землю, свій дім", тому переїжджати до неї в Київ не хочуть.
- А вже після того, як під час війни потонув крейсер "Москва", акторка написала у своєму інстаграмі: "Мій дім точно став чудовиськом, яке намагається зжерти свою дитину… У мене більше немає того дому. Його забрали, і я давно відгорювала цю втрату".