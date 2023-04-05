Снайперша Евгения Эмеральд готовится к родам, которые наступят через неделю-две. Она вернулась в соцсети и показала новое фото с округлым животом в инстаграм-сториз.

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Евгения Эмеральд рассекретила вес

Снайперша рассекретила вес на 40 неделе беременности. Евгения призналась, что весит 69 килограммов.



Евгения Эмеральд / Фото с инстаграм-сториз

Евгения Эмеральд также поделилась, что впервые за время полномасштабной войны решила выйти в свет с красными губами.

"Беременная женщина перед родами с красными губами. Откровенно, я не красила красной помадой губы уже больше года. Впервые за период полномасштабного вторжения. А сегодня себе решила поднять настроение".

Беременность Евгении Эмеральд