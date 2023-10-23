Завжди буду стояти за жінок, – Мішина підтримала Емеральд, яка стала жертвою домашнього насилля

Днями снайперка Євгенія Емеральд приголомшила мережу зізнанням про те, що впродовж останнього року потерпала від домашнього насилля. Вона заявила, що ексчоловік, військовий Євген Стипанюк, погрожував їй вбивством та ображав.

Він навіть має наміри забрати їхню спільну доньку. За Євгенію Емеральд заступилася українська акторка Ксенія Мішина. Вона зазначила, що завжди буде стояти "за жінок, які не мовчать".

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Ксенія Мішина підтримала Євгенію Емеральд

Знаменитість наголосила, що повністю на стороні жінок, які мають сміливість публічно говорити про домашнє насилля. Ксенія переконана, що не можна толерувати таке в суспільстві.

Найстрашніше в цій ситуації це жінки, які засуджують жінку та пишуть: треба розбиратися з обох сторін, так і треба, сама винна. Це породжує у насильника відчуття, що він правий, що можна продовжувати. Держава не допоможе, і навіть жінки не підтримали. Я молодець. Ось і виходить, що сидить жіночка, отримує регулярно по єб., боїться сказати й хоче, щоб були такі як вона. Завжди буду стояти за жінок, які не мовчать,

– наголосила акторка.



Ксенія Мішина підтримала Євгенію Емеральд / Скриншот з інстаграм-сторіс

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