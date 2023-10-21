Після публічних заяв Євгенія Емеральд почала отримувати погрози від колишнього чоловіка. Раніше вона розповідала, що аб’юз від Стипанюка почався ще до весілля.
Цікаво Після зізнання Емеральд: колишня дружина Стипанюка теж заявила про домашнє насильство
Ексчоловік зраджував Емеральд
Снайперка зізналась, що знала про зради свого колишнього чоловіка.
Є багато жінок, з якими він мені зраджував, поки я була вагітна і коли народила Афіну… Я прошу цих жінок зв'язатися зі мною. Ви можете допомогти показати справжнє обличчя цього чоловіка,
– заявила Емеральд.
Емеральд розповіла про зради з боку Стипанюка / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Євгенія зізналася, що з нею раніше зв'язуються жінки, які теж постраждали від дій Євгена Стипанюка.
Емеральд отримує погрози
Після публічної заяви про домашнє насильство Євгенія почала отримувати погрози з анонімного аккаунта. Захисниці пишуть, що оприлюднить її інтимні відео з ексчоловіком.
Дивно тільки, що Стипанюк готовий похвалитися на всю країну однією з інтимних частин свого тіла, щоб підставити мене і звинуватити, що на відео інший чоловік,
– написала Євгенія.
Емеральд звернулася до колишнього чоловіка. Вона попередила його, що буде захищатися. Жінка додала, що тоді Стипанюку доведеться покинути країну.
Емеральд отримує погрози / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Євгенія Емеральд пережила домашнє насилля: коротко
- Влітку снайперка розірвала стосунки з чоловіком Євгеном Стипанюком. Євгенія заявила, що стала жервтою домашнього насилля.
- Її колишній чоловік погрожував вбивством, звинувачував її у зраді та ображав. "Перші червоні прапорці" були ще до весілля – після однієї сварки Емеральд ледь не втратила дитину.
- Крім того, Євген вживав алкоголь. Виявляється, всю її вагітність Стипанюк керував авто у нетверезому стані
- Емеральд додала, що довго мовчала про аб’юз, бо боялася. Виявляється, її ексчоловік має зв'язки – він охоронець екснардепа Олега Ляшка. Через це Євген часто буває в Києві, хоча "числиться" на фронті.
- На жаль, Емеральд – не єдина жертва чоловіка. Колишня дружина Стипанюка теж зізналася, що пережила домашнє насильство.