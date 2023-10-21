Після публічних заяв Євгенія Емеральд почала отримувати погрози від колишнього чоловіка. Раніше вона розповідала, що аб’юз від Стипанюка почався ще до весілля.

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Ексчоловік зраджував Емеральд

Снайперка зізналась, що знала про зради свого колишнього чоловіка.

Є багато жінок, з якими він мені зраджував, поки я була вагітна і коли народила Афіну… Я прошу цих жінок зв'язатися зі мною. Ви можете допомогти показати справжнє обличчя цього чоловіка,

– заявила Емеральд.



Емеральд розповіла про зради з боку Стипанюка / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Євгенія зізналася, що з нею раніше зв'язуються жінки, які теж постраждали від дій Євгена Стипанюка.

Емеральд отримує погрози

Після публічної заяви про домашнє насильство Євгенія почала отримувати погрози з анонімного аккаунта. Захисниці пишуть, що оприлюднить її інтимні відео з ексчоловіком.

Дивно тільки, що Стипанюк готовий похвалитися на всю країну однією з інтимних частин свого тіла, щоб підставити мене і звинуватити, що на відео інший чоловік,

– написала Євгенія.

Емеральд звернулася до колишнього чоловіка. Вона попередила його, що буде захищатися. Жінка додала, що тоді Стипанюку доведеться покинути країну.



Емеральд отримує погрози / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Євгенія Емеральд пережила домашнє насилля: коротко