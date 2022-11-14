Молодша лейтенантка, снайперка полку спеціального призначення НПУ "Сафарі" обіцяла служити українському народу й переживає, що не дотримала обіцянки, завагітніла. Але продовження роду – це також дуже важливо, адже зараз ми втрачаємо на війні цвіт нації.

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Для Євгенії Емеральд пошили військову форму для вагітних

Волонтери з благодійної організації "Землячки. Ukrainian Front" пошили для Євгенії Емеральд, у народі "Жанна д'Арк", військову форму для вагітних.

Мені було навіть соромно зізнаватись у соцмережах, що я вагітна. Бо я від початку війни, з лютого, я дала слово українському народові, що я буду на цій війні, поки вона не закінчиться. А тут виходить, що я не дотрималась свого слова,

– поділилася Євгенія.

До зими фонд планує виготовити ще близько 2 тисяч форм для жінок, які зараз служать в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд розповідала, що вже не бере участі в бойових діях, але продовжує служити. В декрет вона зможе піти лише на 7 місяці вагітності. Жінка не приховує, що дуже важко, але наголошує, що українські жінки сильні та зі всім впораються.