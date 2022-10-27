Відома українська снайперка Євгенія Емеральд після весілля з військовим повідомила ще одну радісну новину. Захисниця вагітна вдруге.

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Євгенія Емеральд вагітна

Військова розповіла, що довго не наважувалась розповісти про свою вагітність. Все тому, що дала слово бути на війні до останнього.

В мене під серцем бандерятко. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я дала слово українському народові, що буду на цій війні поки ми не виженемо ворога! І я не дотрималась слова… Вибачте мені, друзі. Я так довго не наважувалася сказати… Вагітний снайпер – прям сюр якийсь,

– поділилась "Жанна д'Арк".

"Так сталося, що на цій війні від кохання двох військових зародилася нова душа. Майбутній захисник чи захисниця України. І це була єдина причина, чого в середині вересня я покинула бойовий фронт і перейшла у тиловий фронт. Багато хто каже, що ця дитина врятувала мені життя…" – додала дівчина.

Євгенія також зізналась, що перші два місяці ніхто не знав про її вагітність – ні чоловік, ні командири. Вона була на війні "поки не замучив токсикоз".



Євгенія Емеральд / Фото з інстаграму снайперки

Особисте життя "Жанни д'Арк"

Євгенія виховує доньку від попередніх стосунків, які завершилися з початком війни. "Для своєї доньки – я супергерой, звісно, у неї немає повного розуміння війни, але вона знає, що її мама захищає країну, пишається. А я за нею дуже сумую".

На війні Емеральд знайшла нове кохання. У День захисників і захисниць України, 14 жовтня, снайперка вийшла заміж також за військовослужбовця, а розписував їх генерал ЗСУ.



Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото з інстаграму снайперки