Тиждень тому Євгенія Емеральд оголосила, що носить під серцем бандерятко. Спочатку вона не зізнавалася про вагітність ні чоловіку, ні командиру, адже обіцяла воювати до перемоги. Хоч далі військові гнатимуть ворога вже без "Жанни д'Арк", декрет їй світить аж на сьомому місяці.

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Коли вагітну снайперку Емеральд відпустять у декрет

Наразі я не перебуваю в зоні бойових дій, але все ще знаходжуся на службі. Адже в декрет зможу піти тільки на 7 місяці вагітності. Скажу чесно – важко. Особливо, коли твої штани вже не застібаються. Але нічого, ми жінки, ми сильні,

– з гумором поділилася Євгенія Емеральд.

"Жанна д'Арк" підтримала всіх вагітних жінок, які працюють до сьомого місяця з токсикозом. Крім того, снайперка звернулася до чоловіків, чиї кохані при надії, і попросила бути до них уважнішими.

"Знайте, я з вами. Раніше я взагалі не могла уявити, як можна працювати з токсикозом. Я цього завжди боялася, але те, чого ми боїмося, нас починає переслідувати", – додала Емеральд.

Вагітна Євгенія Емеральд піде в декрет на 7 місяці / Фото з інстаграму снайперки

Нагадаємо, у жовтні снайперка побувала на звільненій Харківщині з Колею Сєргою та його "Культурним десантом".

"Звісно боляче було за розбиті міста, але ви б бачили щасливі очі людей, які тепер вільні. До сліз просто. І коли хтось у Києві переживає, що не зміг покурити кальян, я таким людям раджу з'їздили в подібні міста і подивитися, як живуть інші українці. Без води, без зв'язку, без електрики, але з вірою у серці", – коментувала Євгенія Емеральд поїздку в деокуповані міста та села.