Ексчоловіку Євгенії Емеральд заборонили бачитись з донькою: "Перша перемога"

Євгенія Емеральд повідомила, що Євгену Стипанюку заборонили бачитися з донькою. Це рішення офіційно ухвалила Служба у справах дітей та сім'ї.

Два дні тому пройшло засідання комісії Служби у справах дітей та сім'ї Дарницької райдержадміністрації, про що повідомила поліцейська в декреті Євгенія Емеральд. Там розглядали справу щодо встановлення можливості Стипанюку бачитися з донькою.

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Стипанюку заборонили бачитися з донькою

Міноборони вже розпочали розслідування щодо Євгена Стипанюка, також відкрито два кримінальних провадження. Окрім цього, до суду подали позов щодо заборони наближатися до Євгенії та їхньої доньки.

У зв'язку з цими фактами комісія одностайно проголосувала за те, щоб наразі не надавати Стипанюку жодних годин спілкування з донькою. Також за результатами вищенаведених справ призначать повторне засідання,

– повідомила Емеральд.

Якщо ексвійськовій вдасться виграти суд, це автоматично заборонить Євгену Стипанюку наближатися до неї та дитини.

"Перша маленька перемога у відстоюванні нашої гідності та безпеки! Віримо в українське законодавство!" – додала Емеральд.

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