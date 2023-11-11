Два дні тому пройшло засідання комісії Служби у справах дітей та сім'ї Дарницької райдержадміністрації, про що повідомила поліцейська в декреті Євгенія Емеральд. Там розглядали справу щодо встановлення можливості Стипанюку бачитися з донькою.
До слова Я не снайперка, – Євгенія Емеральд вперше зізналася, де служила
Стипанюку заборонили бачитися з донькою
Міноборони вже розпочали розслідування щодо Євгена Стипанюка, також відкрито два кримінальних провадження. Окрім цього, до суду подали позов щодо заборони наближатися до Євгенії та їхньої доньки.
У зв'язку з цими фактами комісія одностайно проголосувала за те, щоб наразі не надавати Стипанюку жодних годин спілкування з донькою. Також за результатами вищенаведених справ призначать повторне засідання,
– повідомила Емеральд.
Якщо ексвійськовій вдасться виграти суд, це автоматично заборонить Євгену Стипанюку наближатися до неї та дитини.
"Перша маленька перемога у відстоюванні нашої гідності та безпеки! Віримо в українське законодавство!" – додала Емеральд.
Які звинувачення лунають в бік Стипанюка
- Після того, як Євгенія Емеральд оприлюднила докази щодо домашнього насильства з боку чоловіка, у мережі почала з'являтися й інша інформація, що дискредитує Євгена. Ексвійськова стверджує, що Стипанюк має найвищу зарплатню ЗСУ, хоча є охоронцем нардепа та здебільшого перебуває в столиці.
- Анна Виговська, колишня дружина Стипанюка, також заявила про пережите насильство. Окрім цього, дівчата надсилають Емеральд анонімні повідомлення про те, що чоловік їх зґвалтував.
- Наприкінці жовтня Євгенія Емеральд заявила, що Євген Стипанюк та його "компанія" намагались здійснити замах на вбивство.