Два дня назад прошло заседание комиссии Службы по делам детей и семьи Дарницкой райгосадминистрации, о чем сообщил полицейский в декрете Евгения Эмеральд. Там рассматривалось дело по установлению возможности Стипанюка видеться с дочерью.
К слову Я не снайперша, – Евгения Эмеральд впервые призналась, где служила
Стипанюку запретили видеться с дочерью
Минобороны уже начали расследование в отношении Евгения Стипанюка, также открыто два уголовных производства. Кроме того, в суд подали иск относительно запрета приближаться к Евгении и их дочери.
В связи с этими фактами комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы не предоставлять Стипанюку никаких часов общения с дочерью. Также по результатам вышеприведенных дел назначат повторное заседание,
– сообщила Эмеральд.
Если экс-военной удастся выиграть суд, это автоматически запретит Евгению Стипанюку приближаться к ней и ребенку.
"Первая маленькая победа в отстаивании нашего достоинства и безопасности! Верим в украинское законодательство!" – добавила Эмеральд.
Какие обвинения раздаются в сторону Стипанюка
- После того, как Евгения Эмеральд обнародовала доказательства домашнего насилия со стороны мужчины, в сети начала появляться и другая дискредитирующая Евгения информация. Экс-военная утверждает, что у Стипанюка самая высокая зарплата ВСУ, хотя он есть охранником нардепа и в основном находится в столице.
- Анна Выговская, бывшая супруга Стипанюка, также заявила о пережитом насилии. Кроме этого, девушки посылают Эмеральд анонимные сообщения о том, что мужчина их изнасиловал.
- В конце октября Евгения Эмеральд заявила, что Евгений Стипанюк и его "компания" пытались осуществить покушение на убийство.