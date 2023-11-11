Два дня назад прошло заседание комиссии Службы по делам детей и семьи Дарницкой райгосадминистрации, о чем сообщил полицейский в декрете Евгения Эмеральд. Там рассматривалось дело по установлению возможности Стипанюка видеться с дочерью.

К слову Я не снайперша, – Евгения Эмеральд впервые призналась, где служила

Стипанюку запретили видеться с дочерью

Минобороны уже начали расследование в отношении Евгения Стипанюка, также открыто два уголовных производства. Кроме того, в суд подали иск относительно запрета приближаться к Евгении и их дочери.

В связи с этими фактами комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы не предоставлять Стипанюку никаких часов общения с дочерью. Также по результатам вышеприведенных дел назначат повторное заседание,

– сообщила Эмеральд.

Если экс-военной удастся выиграть суд, это автоматически запретит Евгению Стипанюку приближаться к ней и ребенку.

"Первая маленькая победа в отстаивании нашего достоинства и безопасности! Верим в украинское законодательство!" – добавила Эмеральд.

Какие обвинения раздаются в сторону Стипанюка