Наразі Емеральд – поліцейська в декреті. Днями Євгенія заявила, що колишній чоловік спробував скоїти перший замах на її життя.

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Євгенія Емеральд зізналася, де служила

Ексвійськова заявила, що вона не снайперка і попросила її так не називати. За її словами, снайперкою її назвали журналісти, а не вона сама. Емеральд була добровольцем з 308 калібром.

"Я більше року не знаходжусь на фронті. Я не хочу, щоб мене порівнювали зі снайперкою. Я в інтерв'ю пояснювала, що я була добровольцем із 308 калібром, і все, на цьому ми зупинимося", – пояснила вона.

Євгенія наголосила, що вона зараз поліцейська в декреті.

Я абсолютно не задоволена своїми результатами на військовому шляху. Також ЗМІ занадто багато приписали мені того, що не є правдою. Я дуже сподіваюся, що мене більше не порівнюватимуть зі снайперкою і не називатимуть снайперкою. А от поліцейською в декреті та ексвійськовою можна,
– заявила Емеральд.

Вона наголосила, що пишається тими результатами, яких досягла в тилу. За її словами, вона – "не військова Жанна д'Арк", а "Жанна д'арк у тилу".


Поліцейський жетон Євгенії Емеральд / Фото з її телеграму

Євгенія Емеральд в ЗСУ: що відомо

  • Євгенія Емеральд на початку повномасштабного вторгнення залишила успішний ювелірний бізнес і пішла на фронт добровольцем. Її почали називати українська "Жанна д'Арк".
  • В інтерв'ю 24 Каналу Євгенія розповіла, що вперше тримала в руках гвинтівку у 9 років. Стріляти її вчив тато, він був мисливцем. Саме тому вона з дитинства мріяла бути військовою.
  • "Мене помітила команда снайперів, які воювали вже з 2014 року. Вони взяли на поруки, казали командиру полку: "Ця дівчина буде снайперкою", – розповіла Емеральд про службу в ЗСУ.
  • До декрету Емеральд служила у полку спеціального призначення НПУ Сафарі (штурмовий полк Нацполіції України). Тепер вона поліцейська в декреті.