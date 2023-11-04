Наразі Емеральд – поліцейська в декреті. Днями Євгенія заявила, що колишній чоловік спробував скоїти перший замах на її життя.

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Євгенія Емеральд зізналася, де служила

Ексвійськова заявила, що вона не снайперка і попросила її так не називати. За її словами, снайперкою її назвали журналісти, а не вона сама. Емеральд була добровольцем з 308 калібром.

"Я більше року не знаходжусь на фронті. Я не хочу, щоб мене порівнювали зі снайперкою. Я в інтерв'ю пояснювала, що я була добровольцем із 308 калібром, і все, на цьому ми зупинимося", – пояснила вона.

Євгенія наголосила, що вона зараз поліцейська в декреті.

Я абсолютно не задоволена своїми результатами на військовому шляху. Також ЗМІ занадто багато приписали мені того, що не є правдою. Я дуже сподіваюся, що мене більше не порівнюватимуть зі снайперкою і не називатимуть снайперкою. А от поліцейською в декреті та ексвійськовою можна,

– заявила Емеральд.

Вона наголосила, що пишається тими результатами, яких досягла в тилу. За її словами, вона – "не військова Жанна д'Арк", а "Жанна д'арк у тилу".



Поліцейський жетон Євгенії Емеральд / Фото з її телеграму

Євгенія Емеральд в ЗСУ: що відомо