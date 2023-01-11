Вагітна Євгенія Емеральд показала нові фото з лікарні та розповіла про свій стан

Снайперка Євгенія Емеральд на 27-му тижні вагітності потрапила до лікарні. Тепер вона показала, як почувається після п'яти крапельниць.

Під час вагітності Євгенія двічі перехворіла на грип. Після цього вона погано почувалася, тому зараз перебуває під наглядом лікарів. Місяць Емеральд не була на зв'язку з шанувальниками в соцмережах, але тепер повернулася в інстаграм, в сторіс розповіла про свій стан.

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В якому стані зараз Євгенія Емеральд

Майбутня матуся розповіла, що їй поставили п'ять крапельниць. після них жінка показалася в інстаграмі. Снайперка зробила фото у лікарняному вбранні, яке гарно підкреслило її округлий животик. За словами Євгенії, вона та малюк почувається добре. Нагадаємо, у листопаді захисниця розсекретила, що в неї народиться донька.



Євгенія Емеральд у лікарні / Скриншот інстаграм-сторіс снайперки



Євгенія Емеральд у лікарні / Скриншот інстаграм-сторіс снайперки