Марк Цукерберг рідко ділиться подробицями особистого життя. Однак на початку Нового року він потішив понад 10-мільйонну аудиторію підписників в інстаграмі новими фото з вагітною коханою.

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Засновник Facebook опублікував у мережі світлини з дружиною Прісцилою Чан. На фото обоє неймовірно щасливі. Бізнесмен позував у чорному смокінгу, його кохана – у світлій блискучій сукні. Марк ніжно обіймав округлий животик Прісцили. Вже зовсім скоро закохані втретє стануть батьками.

З Новим роком! Нехай у 2023 році на нас чекають нові пригоди та любов,

– написав Цукерберг у дописі.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Марк та Прісцила познайомилися у 2003 році на вечірці під час навчання у Гарварді У 2012 році одружилися, а у 2015 вперше стали батьками. Подружжя має двох доньок – Максим та Августа. У вересні 2022 році стало відомо, що Чан втретє вагітна.