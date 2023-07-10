Емеральд з чоловіком 10 липня святкує першу річницю знайомства. Почалося все зі звичайного листування в соцмережах, а тепер подружжя має донечку.

До теми Євгенія Емеральд розчулила кадрами, як проводжає чоловіка на фронт: що він сказав донечці

Із нагоди першої річниці Євгенія привітала чоловік-військового та показала їхні перші фото та побачення.

Варто було чекати тебе так довго. Здається, що рік це так мало, але так багато всього відбулося! Романтичні побачення, пропозиція, одруження, вагітність, війна, сварки, пологи, бандерятко і багато кохання. Хоч нас зараз розділяє війна – я завжди поруч і моє сердце з тобою,

– написала вона.



Євгенія Емеральд з чоловіком-військовим / Фото з її інстаграму

Емеральд наголосила, що вона чекає коханого з війни та вірить, що зовсім скоро вони зможуть жити звичайним життям разом. "Я кохаю тебе, мій найкращий чоловік! Ми все з тобою витримаємо! І це тільки початок нашої довгої подорожі. Кохаю!", – додала жінка.

Нагадаємо, що пара одружилася на передовій у жовтні 2022 року. А вже в квітні цього року подружжя стало батьками донечки.

В інстаграм-сторіс Емеральд показала важливі та зворушливі моменти їхніх стосунків. Наприклад, як чоловік знайомився з донькою Євгенії, а також їхнє перше побачення, пологи та рідкісні зустрічі.

Дивіться історію знайомства Емеральд з чоловіком у фото / Скриншот з її інстаграму

До слова, нещодавно Євгенія Емеральд нещодавно вперше показала обличчя другої доньки. Вона досі не розсекретила ім’я дівчинки, лише натякнула, що воно дуже символічне.