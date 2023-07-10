Эмеральд с мужем 10 июля отмечает первую годовщину знакомства. Началось все с обычной переписки в соцсетях, а теперь супруги имеют дочь.
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По случаю первой годовщины Евгения поздравила военного и показала их первые фото и свидания.
Стоило ждать тебя так долго. Кажется, что год так мало, но так много всего произошло! Романтические свидания, предложение, женитьба, беременность, война, ссоры, роды, бандерятка и много любви. Хотя нас сейчас разделяет война – я всегда рядом и мое сердце с тобой,
– написала она.
Евгения Эмеральд с мужем-военным / Фото с ее инстаграммы
Эмеральд подчеркнула, что она ждет любимого с войны и верит, что совсем скоро они смогут жить обычной жизнью вместе. "Я люблю тебя, мой лучший мужчина! Мы все с тобой выдержим! И это только начало нашего долгого путешествия. Люблю!", - добавила женщина.
Напомним, что пара поженилась на передовой в октябре 2022 года. А уже в апреле этого года супруги стали родителями дочери.
В инстаграм-сторисе Эмеральд показала важные и трогательные моменты их отношений. Например, как мужчина знакомился с дочерью Евгении, а также их первое свидание, роды и редкие встречи.
Смотрите историю знакомства Эмеральд с мужем в фото / Скриншот с ее инстаграммы
К слову, недавно Евгения Эмеральд недавно впервые показала лицо второй дочери. Она до сих пор не рассекретила имя девочки, только намекнула, что она очень символическая.